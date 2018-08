Bosse wirbelt bald in Ravensburg

Stillstand ist nicht sein Ding. Der Songwriter und Rocksänger Bosse wirbelt wieder – auf seinem siebten Studioalbum mit dem Titel „Alles ist jetzt“, das am 12. Oktober erscheint, vor allem aber ab November auf einer gleichnamigen Clubtour. So auch in Ravensburg, wo er am 26. November ab 20 Uhr im Ravensburger Konzerthaus auftreten wird.

Bosse strotzt laut der Veranstaltungsgesellschaft live.in.Ravesnburg vor frischen musikalischen Ideen, unnachahmlichem Wortwitz und bemerkenswerter Tiefenschärfe in seinem Blick auf die Dinge. Er wirbele auf – künstlerisch, thematisch, emotional, mit Hüftschwung und Haltung, mit Leichtigkeit und Bodenhaftung. Sein Album „Alles ist jetzt“ sei modern, hell und klar, wach und voller Energie. Produziert wurde es von Jochen Naaf (Polarkreis 18, Peter Licht, Maxim), der auch bei den Alben „Taxi“ und „Wartesaal“ schon das Mischpult geregelt hat, und Tobi Kuhn (Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, Milky Chance).

Das letzte Album „Engtanz“ stieg laut Mitteilung als erstes seiner Alben direkt auf Platz 1 in die deutschen Albumcharts ein. Der Vorgänger „Kraniche“ ist mit Gold dekoriert. Bosse hatte Festivalauftritte auf den größten Hauptbühnen des Landes, 13 000 Fans beim eigenen Open-Air-Konzert auf der Hamburger Trabrennbahn, in zwei Minuten ausverkaufte Clubs und ausverkaufte Hallen. Sein Antrieb: Jeder Schritt nach vorne setzt Energie frei. Jedes durchschwitzte Konzert Liebe. Jedes neue Album Dankbarkeit.

„Alles ist jetzt“ erscheint am 12. Oktober in einer Standard- und in einer Deluxe-Version. Diese wartet zusätzlich zu den zwölf neuen Songs noch mit Akustik-Umsetzungen von acht der neuen Songs auf, vier davon eingespielt mit dem Kaiser Quartett aus Hamburg. Zusätzlich gibt es für alle Freunde der schwarzen Rille „Alles ist jetzt“ auch als Vinyl. Bosse-Fans können sich besozudemnders über eine limitierte Holz-/Plexiglas-Box freuen.