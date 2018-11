Bosse spielt in Ravensburg

Bosse kommt nach Ravensburg. Der Sänger tritt am Montag, 26. November, ab 20 Uhr im Konzerthaus Ravensburg auf. Er präsentiert sein mittlerweile siebtes Studioalbum „Alles ist jetzt“, das im Oktober erschien.

Bosse strotzt vor frischen musikalischen Ideen und unnachahmlichem Wortwitz, heißt es in der Ankündigung. Mit jedem Album wirbele er mehr auf: künstlerisch, thematisch, emotional. Mit Hüftschwung und Haltung. Mit Leichtigkeit und Bodenhaftung. „Alles ist jetzt“ ist modern, hell und klar, so der Pressetext. Produziert wurde das Album unter anderem von Jochen Naaf, der auch bei den Bosse-Alben „Taxi“ und „Wartesaal“ das Mischpult geregelt hat. Der Antrieb des Sängers: Jeder Schritt nach vorne setzt Energie frei. Jedes durchschwitzte Konzert setzt Liebe frei und jedes neue Album Dankbarkeit, heißt es in der Mitteilung.