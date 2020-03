Boot Led Zepplin spielt in Ravensburg

Boot Led Zeppelin kommt am Freitag, 20. März, in den Oberschwabenklub in Ravensburg, um Songs wie „Stairway to Heaven“, „Whole Lotta Love“, „Immigrant Song“ und „Good Times Bad Times“ zu performen. Beginn ist um 20 Uhr.

Nachdem Led Zeppelin sich 1980 aufgrund des Ablebens von John Bonham auflöste, wollte Raff Achour Led Zeppelin weiter am Leben lassen und gründete 1995 zusammen mit James Hogg seine eigene Band sie nennen sich Boot Led Zeppelin, heißt es in der Ankündigung. 1997 gingen sie zum ersten Mal auf Tour und hatten ihre ersten Gigs in England. Nachdem sich James Hogg aus privaten Gründen aus der Band verabschiedete hatte Raff Achour nur eins im Sinn – er wollte weitermachen, so das Schreiben weiter. Er holte einen neuen Sänger ins Boot und Boot Led Zeppelin ging wieder auf Tournee. Laut Pressetext wurden die Hallen immer größer und es begann eine Reihe von ausverkauften Shows. Das Fernsehen wurde aufmerksam auf Boot Led Zeppelin und sie bekamen die Chance bei dem Konzert von der Originalband auf dem Parkplatz ein Konzert zu geben. Denn 2007 gab es ein Benefizkonzert in London zu Ehren des 2006 verstorbenen Plattenlabelgründers von Atlantic Records und Mitendecker Led Zeppelins, Ahmet Ertegün.

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost Karten für das Konzert am 20. März in Ravensburg. Wer die Karten gewinnen möchte, schickt bis zum Freitag, 13. März, eine E-Mail an gewinnenrv@schwaebische.de schickt und darin einen Songtitel von Led Zeppelin nennt. Bitte nicht vergessen, Namen, Adresse und Telefonnummer anzugeben. Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwäbische.de/datenschutzhinweis.