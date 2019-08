„Boot Led Zeppelin“ spielt im März

Die Band „Boot Led Zeppelin“ gastiert am 20. März ab 20 Uhr in der Oberschwabenhalle. Der Vorverkauf hat begonnen.

Jeder kennt die britische Rockband „Led Zeppelin“, die 1968 gegründet wurde und 300 Millionen Alben verkaufte, teilt der Veranstalter Live in Ravensburg mit. Gründungsmitglieder waren Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones und John Bonham. Nachdem „Led Zeppelin“ sich 1980 aufgrund des Todes von John Bonham auflöste, wollte Raff Achour die Band weiter am Leben lassen und gründete 1995 seine eigene Band zusammen mit James Hogg – sie nennen sich „Boot Led Zeppelin“.

1997 gingen sie zum ersten Mal auf Tour und hatten ihre ersten Gigs in England. Nachdem sich James Hogg aus der Band verabschiedete, hatte Raff Achour nur eins im Sinn – er wollte weitermachen. Er hat sich einen neuen Sänger ins Boot geholt und „Boot Led Zeppelin“ ging wieder auf Tournee, die Hallen wurden immer größer und es begann eine Reihe von ausverkauften Shows.

Das Fernsehen wurde aufmerksam auf „Boot Led Zeppelin“ und sie bekamen die Chance, bei einem Konzert der Originalband auf dem Parkplatz ein Konzert zu geben, teilt der Veranstalter weiter mit. Während die Originalband auf der Bühne mit dem Sohn von John Bonham am Schlagzeug stand, spielte Raff Achour mit seiner „Boot Led Zeppelin Band“ draußen auf dem Parkplatz und brachte tausende von Menschen zum Feiern. „Boot Led Zeppelin“ kommt im März 2020 in den Oberschwabenklub, um Songs wie „Stairway to Heaven“, „Whole Lotta Love“, „Immigrant Song“ und „Good Times Bad Times“ zu performen.