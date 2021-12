Booster- und Erstimpfungen verabreicht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 13. Dezember fand in den Räumen der Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Impfaktion für insgesamt 145 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft und der Ravensburger Gerichte sowie deren Angehörige statt. Bei der Mehrzahl der verabreichten Impfdosen handelte es sich um Booster-Impfungen. In drei Fällen wurden Erstimpfungen verabreicht.

Der Leiter der Staatsanwaltschaft Ravensburg Alexander Boger ist froh allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Angebot machen zu können: „Gerichtsverhandlungen sind grundsätzlich öffentlich. Viele Menschen kommen zusammen. Zwar gelten auch hier Abstandsgebote und eine grundsätzliche Maskenpflicht. 3G kann in Gerichtsverhandlungen aber nicht uneingeschränkt umgesetzt werden. Denn auch bei einem Angeklagten, der nicht geimpft, genesen oder getestet ist, muss eine Strafverhandlung in Präsenz durchgeführt werden können. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir heute allen Kolleginnen und Kollegen ein Impfangebot machen konnten.“