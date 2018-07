Boomende Wirtschaft lässt die Steuern sprudeln

Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2016 hat das Ravensburger Finanzamt im vergangenen Jahr wieder Rekordeinnahmen verbucht: Gut 885 Millionen Euro zahlten Bürger und Unternehmen aus der Region an den Staat. Die Behörde mit Sitz in Weingarten ist für den Altkreis Ravensburg zuständig, außerdem überprüfen die Mitarbeiter Unternehmen bis 499 Millionen Euro Umsatz auch in den Bereichen der Finanzämter Wangen, Friedrichshafen und Überlingen.

Den Löwenanteil der Einnahmen machen Lohn- und Einkommenssteuer aus. Zusammengenommen im vergangenen Jahr gut 538 Millionen Euro, 24 Millionen mehr als 2016. „Die Wirtschaft brummt, die Beschäftigungsquote ist gut“, verweist Behördenleiter Frank Widmaier auf die Hochkonjunktur und niedrige Arbeitslosenquote. Dass die Umsatzsteuer von 181 Millionen Euro auf 158 Millionen Euro sank, sei nicht besorgniserregend, sondern verweise auf die hohe Exportquote der hiesigen Unternehmen. Liefern sie ihre Waren ins Ausland, bekommen sie Rückerstattungen vom Finanzamt.

Kaum noch eine Rolle spielt die Abgeltungssteuer. Die Einnahmen des Finanzamtes Ravensburg beliefen sich gerade mal auf 2,4 Millionen Euro (minus 13,1 Prozent) – Peanuts im Vergleich zur Gesamtsumme. Grund: Da es auf dem Sparbuch keine Zinsen mehr gibt, kann der Staat auch keine Abgeltungssteuer kassieren.

Auch im laufenden Jahr sehen die Zahlen aus Sicht des Finanzamtes rosarot aus. Im ersten Halbjahr 2018 wurden mit 452 Millionen Euro bereits elf Millionen mehr als im Vergleichszeitraum von 2017 eingenommen. Wenn der Trend so weitergeht, knackt das Finanzamt dieses Jahr die 900-Millionen-Euro-Grenze.

Als eines von fünf Finanzämtern landesweit ist die Ravensburger Behörde Vorreiterin in Sachen Zukunftsfähigkeit und vor allem Digitalisierung. Ab kommender Woche läuft zunächst hausintern ein ehrgeiziges Pilotprojekt, das im Herbst online gehen soll: Dann können Menschen, die gerade ihre Steuererklärung ausfüllen, rund um die Uhr einen sogenannten Bot im Chat erreichen, der ihre Fragen zur Steuererklärung beantwortet. Unter einem „Bot“ (von Englisch „robot“ = Roboter) versteht man ein Computerprogramm, das selbstständig Aufgaben erledigen kann.

Schöne neue Welt: Derzeit werden schon zwölf Prozent der Steuererklärungen nicht mehr von Menschen, sondern nur noch von Computern geprüft. Mittelfristig, also in fünf bis zehn Jahren, sollen es 60 Prozent sein. Durch die Digitalisierung soll aber kein Personal abgebaut, sondern der chronische Personalmangel in den Finanzbehörden etwas kompensiert werden. „Wir können dann unseren Service verbessern“, meint Frank Widmaier.

Das Ravensburger Finanzamt beschäftigt derzeit 305 Mitarbeiter, davon etwa 30 Prozent in Teilzeit. 40 sind noch in Ausbildung. Da derzeit jedes Jahr zahlreiche Kollegen pensioniert würden, sei die Ausbildung noch wichtiger geworden, sagt Widmaier. Zwar könnten keine vergleichbaren Gehälter wie in der freien Wirtschaft gezahlt werden, dennoch schätzen viele junge Leute immer noch oder wieder die Sicherheit, die das Beamtenverhältnis bietet – mitsamt flexibler Arbeitszeit und unproblematischen Teilzeitregelungen. Auf eine Ausbildungsstelle bekommt das Finanzamt durchschnittlich sechs Bewerbungen, die Hälfte der Bewerber sei qualifiziert.

Zwei von ihnen sind Moritz Schad aus Bad Waldsee und Karin Lang aus Berg, die im ersten Ausbildungsjahr ein Bachelorstudium für den gehobenen Dienst machen. Sie haben sich wegen des „guten Rufs der Ausbildung“ für Ravensburg entschieden – neben der Nähe zur Heimat. „Die Familienfreundlichkeit ist extrem hoch“, sagt Karin Lang. Vielleicht ein Grund, warum 70 Prozent ihrer Kollegen weiblich sind. Nach ihrer Ausbildung können sie theoretisch auch gut im Finanzministerium, der Oberfinanzdirektion oder in Unternehmen der freien Wirtschaft unterkommen, umgekehrt ist der Weg aber verschlossen: Quereinsteiger gibt es in den Finanzbehörden nicht. Lediglich Rückkehrer, die sich zwischenzeitlich zum Beispiel als freie Steuerberater versucht haben, damit aber nicht glücklich waren.

Um Kollegen, die Kinder bekommen haben, schneller wieder ins Berufsleben zu integrieren, setzt das Finanzamt auch verstärkt auf Telearbeit. Das habe den unschätzbaren Vorteil, dass sie „im Steuerrecht drin bleiben“, meint Widmaier im Hinblick auf die häufig wechselnden Gesetze. Auf der anderen Seite würden manche Mitarbeiter in Telearbeit dazu tendieren, zu viel zu arbeiten, die Produktivität sei höher als in den normalen Büros. Mittelfristig ein Problem, glaubt Widmaier: „Wir müssen als Vorgesetzte darauf achten, dass sich die Leute nicht kaputt machen.“