„Bonez MC & RAF Camora“ in Ravensburg

Das Duo Bonez MC & RAF Camora tritt am Dienstag, 19. Februar, um 20 Uhr in der Ravensburger Oberschwabenhalle auf. Vor fast genau zwei Jahren veröffentlichte das Duo mit „Palmen Aus Plastik“ eines der erfolgreichsten Alben des Jahres. Über ein Jahr in den deutschen Albumcharts, wochenlang auf Platz 1, mehrfacher Platin-Status, hunderte Millionen Streams und lange im Voraus ausverkaufte Hallen und Zusatz-Konzerte.

Im Oktober erscheint nun der Nachfolger „Palmen Aus Plastik 2“. Mit der erste Single „500 PS“ haben Bonez MC & RAF Camora bereits nach weniger als zwei Wochen die 3-Millionen-Klicks auf Youtube und die 13-Millionen-Streams auf Spotify geknackt. Im Frühjahr 2019 steht dann mit einer ausgedehnten Hallen-Tournee mit bis zu 150.000 erwarteten Fans der nächste große Meilenstein in der nicht enden wollenden Erfolgs-Linie der beiden Deutschrap-Speerspitzen Bonez MC & RAF Camora an.

Der Kartenvorverkauf für die Tournee hat in der vergangenen Woche begonnen. Tickets sind unter www.vaddi.tickets sowie telefonisch unter der kostenpflichtigen Hotline 01806/570070 und ab Freitag bei allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen erhältlich.