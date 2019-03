Bombendrohung: Bundesweit Rathäuser evakuiert - auch Südwesten betroffen

In mehreren deutschen Städten sind am Dienstagmorgen Rathäuser evakuiert worden. Betroffen waren nach ersten Erkenntnissen Augsburg, Göttingen, Kaiserslautern, Chemnitz, Neunkirchen im Saarland und Rendsburg in Schleswig-Holstein. Auch im Heilbronner Rathaus ist am Dienstag eine Drohmail eingegangen. Entsprechende Informationen von schwäbische.de bestätigte das zuständige Polizeipräsidium auf Nachfrage. Dort wurde allerdings kein Gebäude evakuiert.

In Augsburg gab es nach einer Gewaltandrohung einen Großeinsatz der Polizei, das Rathaus wurde evakuiert, Straßenbahnlinien, die über den Rathausplatz fahren, wurden gestoppt. Gegen 11.00 Uhr gab die Polizei für das Rathaus und zwei benachbarte Gebäude aber Entwarnung. Bei der Durchsuchung der Gebäude sei kein gefährlicher Gegenstand gefunden worden.

Augsburg: Polizisten sperren den Rathausplatz. Nach einer Bombendrohung wurde der zentrale Platz in der Innenstadt nach einer Gewaltandrohung gesperrt. (Foto: dpa)

In Göttingen erklärten die Ermittler kurz nach 09.00 Uhr: „Es befinden sich aktuell keine Personen mehr im Gebäude.“ Eine Sprecherin fügte hinzu: „Alles ist abgesperrt, der Plan ist, das Gebäude mit Sprengstoffspürhunden zu durchsuchen.“

Nach ihren Worten ging eine anonyme Bombendrohung ein. Die Straßen um das Rathaus wurden gesperrt, der öffentliche Personennahverkehr wurde weitläufig umgeleitet.

Aktuell laufender #Polizeieinsatz am #Rathausplatz #Augsburg wegen einer angedrohten Gewalttat. Es laufen polizeiliche Maßnahmen. Wir halten Euch auf dem Laufenden.#Polizei pic.twitter.com/LWBeScU09Z— Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) 26. März 2019

In Kaiserslautern sei eine Drohmail eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte seien auch mit Sprengstoff-Spürhunden vor Ort. Der Bereich rund um das Rathaus sei weiträumig abgesperrt worden. Es gebe aber derzeit keine konkrete Bedrohungslage, erklärte der Sprecher. Die Maßnahmen würden vorsorglich durchgeführt.

Auch im saarländischen Neunkirchen lief am Morgen ein Polizeieinsatz nach einer Bombendrohung. „Das Rathaus bleibt vorübergehend geschlossen“, sagte eine Sprecherin der Polizei in Saarbrücken. Auch hier sei zuvor eine Drohmail eingegangen. „Der Absender ist nicht nachvollziehbar. Die Mail trägt keine Unterschrift“, sagte ein leitender Polizist. Auch die Ermittler im Fall Rendsburg sprachen von einer anonymen Drohbotschaft.

Keine Gefahr am Bodensee und Oberschwaben

Im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz sind derzeit keine vergleichbaren Vorfälle bekannt. Für Rathäuser in der Region bestehe derzeit kein Anlass zur Sorge, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von schwäbische.de. Entsprechend wurden bislang in Friedrichshafen, Ravensburg oder Sigmaringen die Sicherheitsvorkehrungen nicht erhöht.

Auch in der Region um Tuttlingen habe sich keine erhöhte Gefahrenlage ergeben. In dem Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums sei alles im grünen Bereich, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit. Auch in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien Aalen und Ulm sind keine Vorfälle bekannt. Ebenfalls ruhig ist die Lage im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West - entsprechende Fälle sind nicht bekannt.

Im Fall der Drohung in Heilbronn geht die Polizei nicht von einem ernsten Hintergrund aus. Die Mitarbeiter im Rathaus seien sensibilisiert worden. Gebäude seien aber nicht evakuiert worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums.

Bislang Unbekannte senden seit längerer Zeit Drohschreiben an verschiedenste Institutionen in Deutschland, darunter auch Finanzämter, Rathäuser, Anwaltskanzleien oder Verlage. Sie drohen mit Bomben oder — wie im Falle der Bundestagsabgeordneten Martina Renner (Linke) — damit, „Bürger auf offener Straße zu exekutieren“. Schon mehrfach wurden Gebäude daraufhin evakuiert, Sprengkörper wurden aber bislang nicht gefunden.

⚠️ #Aktuell wird das #Rathaus in #Kaiserslautern geräumt. Heute Nacht ging dort eine #DrohMail ein. Bitte rechnet im Innenstadtbereich mit Verkehrsbehinderungen. Wir halten euch via #Twitter auf dem Laufenden. pic.twitter.com/PI3vg0lDgj— Polizei Kaiserslautern (@Polizei_KL) 26. März 2019

Laut Stadt #Chemnitz ist eine "unkonkrete Drohung" gegen das Rathaus eingegangen. Polizei ist mit Großaufgebot vor Ort. pic.twitter.com/EE7BG2UxAF— Radio Chemnitz (@RadioChemnitz) 26. März 2019