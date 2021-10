Bodo verlängert Neukunden-Aktion bis November

Wer im Abo unterwegs ist, spart bei Fahrten mit Bus und Bahn – durch die Aktion „bwWillkommensbonus“ haben Neuabonnenten eine ganze Monatsrate geschenkt bekommen. Die Landesaktion ist inzwischen beendet. Für Fahrgäste im Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) läuft die Aktion jedoch weiter. Denn der bodo hat die Aktion für Neuabonnenten bis zum Jahresende verlängert. Letzte Bestellmöglichkeit im Rahmen der Aktion ist Montag, 15. November.

„Ein Jahr fahren, ein Monat sparen, das Angebot wollen wir für das bodo-Gebiet gerne verlängern. Wir sagen damit auch Danke an unsere Fahrgäste und wollen den Start in ein Abo versüßen“, informiert bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler.

Den Willkommensbonus in Form eines Freimonats erhalten alle Neukunden, die im Aktionszeitraum ein bodo-Abonnement abschließen. Als Neukunde gilt, wer im Aktionszeitraum nicht bereits Inhaber eines Abos war. Eine Abo-Bestellung muss allerdings immer bis zum 15. des Vormonats erfolgen. Für die Dezemberkarte entsprechend bis zum 15. November.

Bodo-Abokarten können schnell und direkt im Abo online unter bodo.de bestellt werden. Bestellscheine gibt es zudem in den Mobilitätszentralen, Kundencentern oder auch bei den Verkehrsunternehmen im bodo. Die Willkommenbonus-Aktion gilt auch für alle, die ein Sofort-Abo kaufen. Sofort-Abos können beispielsweise in den Mobilitätszentralen an den Bahnhöfen Ravensburg, Friedrichshafen oder auch Aulendorf erworben werden.

Nähere Informationen sowie Fragen und Antworten rund um die Aktion gibt es im Web unter www.bodo.de/bwwillkommensbonus