Bodo-Verkehrsangebot wird hochgefahren

Die Verkehrsunternehmen der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH (Bodo) fahren ihr Fahrplanangebot weiter hoch, teilt der Verbund jetzt mit.

Demnach verkehren ab Montag, 29. Juni, die beiden Städteschnellbus-Linien wieder bis Konstanz, die See-Linie biete die regulären Abendkurse an und auch im Stadtbus Ravensburg-Weingarten gäbe es Neuerungen. Die Nachtverkehre hingegen blieben weiterhin eingestellt. Abend- und Spätverkehre werden auf einzelnen Buslinien wieder angeboten.

Die SeeLinie 7395 zwischen Friedrichshafen und Überlingen verkehrt wieder regulär inklusive der abendlichen Fahrten. Auch die beiden Städteschnellbusse zwischen Ravensburg und Konstanz (7373) sowie Friedrichshafen und Konstanz (7394) rollen wieder wie vor den coronabedingten Fahrplan-Einschränkungen. Und auch der Sommerfahrplan des Ortsbus Immenstaad gilt wieder ab dem 29. Juni.

Weitere Buslinien, wie beispielsweise die Montfort-Linie zwischen Friedrichshafen und Tettnang, fahren ebenfalls wieder regulär.

Die Stadtbus-Linie 6 bindet ab Montag das Freibad Weingarten an. Montags bis samstags wird die Haltestelle „Weingarten Freibad“ fünf Mal, an Sonntagen sechs Mal angefahren. Und auch die Abendverkehre werden wieder angeboten. Je nach Linie variieren die letzten Fahrtmöglichkeiten.

Die Räuberbahn zwischen Aulendorf und Pfullendorf bietet schon ab 27. Juni erstmals Ausflugsfahrten auch am Samstag an und vergrößere damit das bereits bekannte Fahrtenangebot an Sonn- und Feiertagen, heißt es von Bodo. Ebenfalls neu: Für Ausflügler aus dem benachbarten Ding-Verbundgebiet werden Direktverbindungen ab Ulm angeboten. Die „DING-Tageskarte Gruppe Gesamtnetz“ wird auf der Räuberbahn anerkannt.