Bodo-Busse fahren weiter im Ferienfahrplan

Die Busse der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH fahren ab dem 18. Januar bis zunächst 31. Januar weiter nach Ferienfahrplan, das teilt das Verkehrsunternehmen jetzt mit. Der Schienenfahrplan bleibt ohne Veränderungen bestehen.

Weiterhin geschlossene Bildungseinrichtungen, verstärktes Homeoffice-Arbeiten – das bedeute deutlich weniger Fahrgäste. So werde im Bodo-Gebiet der Ferienfahrplan angeboten. „Auch mit dem Ferienfahrplan steht ein ausreichendes Grundangebot zur Verfügung“, wird Geschäftsführer Jürgen Löffler zitiert. Es seien demnach hauptsächlich die zusätzlichen Kurse am Morgen und in der Mittagszeit, welche nicht verkehren. Also insbesondere all jene Kurse, die im Schulfahrplan die Beförderung der Schülerinnen und Schüler sicherstellen. Die Umstellung der Fahrplandaten in den elektronischen Fahrplanauskunftssystemen in Web und App benötige in der Regel mehrere Tage. So dass die online Fahrplanauskünfte am Montag nicht korrekt sein werden. Das Einspielen der Ferienfahrplandaten werde voraussichtlich Ende der kommenden Woche realisiert sein. Fahrgäste könnten jedoch unter bodo.de im Seitenbereich „Linien & Fahrpläne“ alle aktuellen Fahrplantabellen abrufen.

Zum Bodo-Gebiet gehört auch der Landkreis Lindau. Die von der bayerischen Landesregierung neu festgelegte Pflicht, bei Benutzung des ÖPNV eine FFP2-Maske zu tragen, führe im Bodo-Gebiet zu unterschiedlichen Regularien. Betroffen seien insbesondere Fahrgäste, die auf bundeslandübergreifenden Strecken unterwegs sind. Ist das bayerische Verbundgebiet erreicht, müssten Fahrgäste eine FFP2-Maske verwenden. Auf Grund der Trennschutzwände ist das Fahrpersonal weiterhin nicht verpflichtet, eine Maske zu tragen. Lediglich für Sondertätigkeiten, wie beispielsweise das Betätigen der Klapprampe, trägt auch das Fahrpersonal Schutzmasken.

Eine nachträgliche Rückgabe der Januarkarten im Listenverfahren sei aus verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich. Eine Schülermonatskarte (Listenverfahren) könne nur zum Vormonatsende zurückgegeben werden. Dies direkt oder postalisch bei der Schule oder postalisch beim zuständigen Schülerlisten-Center (Abrechnungsstellen). Die Freizeit- und Ferienregelung der Schülermonatskarten und damit ganztägige Netzgültigkeit werde bis zum 31. Januar verlängert.