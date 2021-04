Bodo: Busse fahren nach Schulfahrplan

Auch nach den Osterferien wird es an den Schulen im Bodo-Verbundgebiet pandemiebedingt nur wenig Präsenzunterricht geben. Die Verkehrsunternehmen im Bodo bieten eigenen Angaben zufolge dennoch das volle Fahrplanangebot. So gilt ab Montag, 12. April, verbundweit und damit in allen drei Landkreisen Bodenseekreis, Lindau und Ravensburg der Schulfahrplan.

Berufspendler sowie Schüler, die zum Beispiel an der Notbetreuung teilnehmen oder die Abschlussklasse besuchen, könnten so ein ausreichendes Fahrtangebot nutzen, heißt es in dem Presseschreiben.

Die bereits bekannten Fahrplaneinschränkungen in den Abend- und Nachtverkehren sowie auf vereinzelten Stadtverkehrs- und Regionalbuslinien bleiben weiterhin bestehen.