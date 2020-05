Bodo baut Busfahrplan wieder aus

Mit den von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen der Ausgeh- und Kontaktverbote sowie dem Hochfahren der Schulen und Berufsschulzentren stellen auch die Verkehrsunternehmen im Verkehsrverbund Bodensee-Oberschwaben (bodo) ihre Fahrpläne wieder größtenteils auf den Schulfahrplan um. Ausnahmen gebe es allerdings in einzelnen Stadtverkehren, heißt es in einer Pressemitteilung des bodo.

Mit dem bevorstehenden Start des Schulbetriebs in den Landkreisen Bodenseekreis und Ravensburg verkehren die meisten Buslinien seit 4. Mai wieder nach Schulfahrplan. Das heißt, die im Fahrplan mit „S“ gekennzeichneten Kurse verkehren zusätzlich.

Abendfahrten fallen weiter aus

Anpassungen der Schulfahrpläne gebe es allerdings noch in den Abend-, Nacht- und Anrufverkehren die auch seit dem 4. Mai mitunter eingestellt bleiben. So fahren im Stadtbus Ravensburg-Weingarten die Busse zwar wieder im 15-Minuten-Takt, jedoch entfallen auf vielen Linien die späten Abendverkehre. Die Linie 15 fährt weiterhin nur nach dem Samstagsfahrplan. Alle aktuell gültigen Fahrplandaten sind verfügbar in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder per App. Eine Übersicht der Einschränkungen und Sonderfahrpläne bieten zudem das bodo-Serviceportal unter bodo.serviceportal.de oder auch die Internetseiten der Stadtverkehre und Verkehrsunternehmen.

Maskenpflicht in Bus und Bahn

Die ersten Tage nach Beginn der Maskenpflicht zeigen laut bodo, dass Fahrgäste sich an die Verordnungen halten. Vielen falle jedoch auf, dass die Busfahrer keine Masken tragen. Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler erläutert hierzu: „Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für das Fahrpersonal während der Fahrt ausgesetzt, um die Fahrtüchtigkeit nicht zu beeinträchtigen.“ Klar geregelt sei, dass im Falle eines direkten Kontakts mit Fahrgästen auch das Fahrpersonal Maskenpflicht hat.

Abokunden können pausieren

Wer Inhaber eines bodo-Abonnements ist, kann dieses auf Grund der derzeitigen Situation bis auf Weiteres aussetzen. Hierfür ist lediglich eine entsprechende Meldung beim jeweiligen Abocenter notwendig. Nicht benötigte Monatsabschnitte müssen der Ausgabestelle am 15. des Vormonats vorliegen.