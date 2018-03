Bodneggs Verfolger wollen an die Tabellenspitze

Aufgrund des Wintereinbruchs hat es in der Fußball-Kreisliga B II lediglich drei Spiele gegeben – diese aber hatten es in sich: 27 Tore fielen dabei. Auch für den 15. Spieltag am Sonntag ist mit ereignisreichen Partien zu rechnen. Die drei Topteams Bodnegg, Wolpertswende und Ravensburg gehen favorisiert in ihre Spiele.

Einmal mehr in Torlaune präsentierte sich der TSV Bodnegg. Vor eigenem Publikum sollten fünf Treffer allerdings nicht zum Sieg reichen. Der bravourös kämpfende Gast aus Ankenreute nutzte die ungewohnten Schwächen in der Bodnegger Defensive aus und holte durch einen Last-Minute-Treffer einen Punkt. Durch den Punktverlust und die Siege der Verfolger SV Wolpertswende und TSB Ravensbug ist der Vorsprung des TSV geschmolzen. Beim SV Horgenzell ist daher ein Sieg für Bodnegg Pflicht, um die Tabellenspitze halten zu können. Das Hinspiel gewann Bodnegg klar mit 5:1, allerdings scheint Horgenzell durchaus für eine Überraschung gut zu sein. Gegen den B-Ligisten TuS Meersburg setzte sich der SVH in der Vorbereitung mit 8:1 durch. Will Bodnegg die Spitze halten, muss in der Defensive eine deutliche Leistungssteigerung her.

Wolpertswende lauert

Nur einen Punkt hinter dem Spitzenreiter lauert der SV Wolpertswende. Problemlos bezwang der SVW in der Vorwoche den SV Alttann (7:0). Im SV Weingarten II erwartet den Tabellenzweiten aber eine harte Nuss. Der Tabellenfünfte gewann seine drei Testspiele gegen teilweise höherklassige Mannschaften und wird sich durchaus Chancen auf einen Punktgewinn ausrechnen. Aufgrund der Wettervorhersage ist davon auszugehen, dass die Partie auf Kunstrasen stattfinden wird, was sicherlich ein leichter Vorteil für den heimischen SV Weingarten II ist.

Von einem Ausrutscher des Spitzenduos profitieren könnte der Tabellendritte TSB Ravensburg. Nur zwei Punkte trennt das Team von Thomas Bosch von der Tabellenspitze. Gegen den Tabellenletzten SV Immenried wäre alles andere als ein klarer Heimsieg des TSB eine Sensation. Ravensburg zeigte sich zuletzt in sehr guter Verfassung und deklassierte den SC Michelwinnaden mit 10:0. Immenried sollte gewarnt sein und wird sicherlich mit einer äußerst defensiven Grundausrichtung ins Spiel gehen.

Im Spiel gegen den SV Oberzell II geht es für den SV Weißenau darum, Anschluss an das Spitzentrio herzustellen. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz zwei. Gegen den in dieser Saison enttäuschenden SVO ist ein Dreier Pflicht. Oberzell zeigte eine durchwachsene Vorbereitung und muss sich deutlich steigern, um gegen Weißenau zu punkten.

Im Aufeinandertreffen zwischen dem SV Alttann und dem SC Michelwinnaden geht es für beide Teams darum, sich für die herben Pleiten aus der Vorwoche zu rehabilitieren. Mit einem spielerischen Leckerbissen ist nicht zu rechnen.

Der SV Ankenreute (9.) empfängt am Sonntag den Tabellennachbarn SV Schmalegg (10.). Der Punktgewinn gegen den Spitzenreiter sollte dem zuletzt treffsicheren SVA Selbstvertrauen verleihen. Schmalegg hingegen wird wie gewohnt aus einer sicheren Defensive heraus versuchen, möglichst lange die Null zu halten.