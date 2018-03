Bodnegg wartet auf den Sieg

Nachdem der TSV Bodnegg lange Zeit die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B II innehatte, steht seit vergangener Woche der SV Wolpertswende ganz oben. Drei Unentschieden in Folge kosteten den TSV den Platz an der Sonne. Am Ostermontag will Bodnegg beim SV Weingarten II wieder gewinnen.

SV Weingarten II – TSV Bodnegg (Hinspiel 1:7): Von Spieltag eins bis vergangene Woche stand der TSV Bodnegg an der Tabellenspitze. Beinahe kein Gegner schien dem TSV etwas entgegensetzen zu können. So fertigte Bodnegg etwa im Hinspiel den SV Weingarten II mit 7:1 ab. Mit drei Unentschieden in Folge bekam die starke Form aber eine Leistungsdelle. Die Tabellenführung hat Wolpertswende übernommen. Bodnegg hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Findet der TSV also zu alter Stärke zurück, ist er weiter ein heißer Aufstiegskandidat.

SV Wolpertswende – SV Karsee (5:4): Drei Siege in Serie und das Formtief des TSV Bodnegg spülten den SV Wolpertswende an die Tabellenspitze. Am Montag empfängt der SVW den SV Karsee. Ein ähnlich verrücktes Spiel wie im Hinspiel wird es wohl nicht geben, denn aktuell scheint Wolpertswende dem SV Karsee überlegen zu sein.

SV Schmalegg – TSB Ravensburg (1:2): Nachdem der TSB Ravensburg zum Ende der Hinrunde mit zwei Pleiten gegen den TSV Bodnegg (4:5) und den SV Weißenau (1:2) einen Rückschlag im Aufstiegsrennen verkraften musste, gelangen zuletzt wieder zwei Siege. Nun gastiert der TSB als klarer Favorit beim SV Schmalegg.

SC Michelwinnaden – SV Horgenzell (2:4): Seit vier Spielen wartet der SV Horgenzell auf einen Sieg. Auch der SC Michelwinnaden befand sich zum Hinrundenende in schwacher Form, vergangene Woche gelang mal wieder ein Sieg.

SV Weißenau – SV Alttann (3:1): Mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen hat sich der SV Weißenau in der Tabelle vorgearbeitet und darf angesichts von sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenführer sogar mit einem Auge noch nach oben schielen. Der SV Alttann kassierte zuletzt zwei Niederlagen und reist als Außenseiter nach Weißenau.

SV Immenried – SV Oberzell (1:1): Im Duell Letzter gegen Vorletzter ist dem Verlierer die Rote Laterne sicher.