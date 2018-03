Bodnegg lässt Punkte liegen

Am ersten Nachholspieltag der Fußball-Kreisliga B II sind wetterbedingt wieder nur drei von fünf angesetzten Spielen angepfiffen worden. Die drei Partien boten den Zuschauern aber 27 Tore. Der TSB Ravensburg und der SV Wolpertswende feierten Kantersiege, der TSV Bodnegg ließ beim 5:5 gegen den SV Ankenreute wieder Punkte liegen.

TSV Bodnegg – SV Ankenreute 5:5 (2:2) – Tore: 1:0 Patrick Sonntag (10.), 2:0, 3:2 Daniel Rist (37., 53.), 2:1 Robin Braun (38.), 2:2 Florin Ungureanu (42.), 3:3 Tobias Gindele (56.), 3:4 Patrick Padberg (59.), 4:4, 5:4 Alexander Bernhart (62., 66.), 5:5 Pascal Mayer (89.) – Nach dem 2:2 gegen den SV Alttann und einer durchwachsenen Winterpause lässt der TSV Bodnegg auch gegen Ankenreute Punkte liegen. Den Punkt hat sich der SVA hart erkämpft. Zwei Führungen des TSV wurden ausgeglichen, ehe die Gäste in der 59. Minute erstmals in Führung gingen. Diese hatte aber nicht lange Bestand – Alexander Bernhart drehte die Partie bis zur 66. Minute für Bodnegg. Der TSV hatte den Sieg fast sicher, eine Minute vor dem Ende fiel das 5:5.

SV Wolpertswende – SV Alttann 7:0 (2:0) – Tore: 1:0 Thomas Stocker (12.), 2:0 Muhammed Örcen (36.), 3:0, 4:0, 6:0 Michael Hensler (61., 64., 76.), 5:0, 7:0 Daniel Litz (66., 89.) – Der SV Wolpertswende schließt mit einem Kantersieg zur Spitze auf. Die Punktverluste des TSV Bodnegg nutzte der SVW, um den Abstand zur Spitze auf einen Zähler zu verkürzen (bei einem weiteren Bodnegger Nachholspiel). Nach zwölf Minuten ging Wolpertswende durch ein Strafstoßtor in Führung. Zehn Minuten vor der Pause erhöhte Örcen auf 2:0. Gegen Mitte der zweiten Halbzeit erhöhte Wolpertswende das Tempo und vergrößerte innerhalb von 15 Minuten den Vorsprung auf 6:0. Kurz vor dem Ende setzte Daniel Litz mit dem 7:0 den Schlusspunkt.

TSB Ravensburg – SC Michelwinnaden 10:0 (6:0) – Tore: 1:0, 3:0, 7:0 Martin Jelen (1., 27., 56.), 2:0 Dominik Heinrich (21.), 4:0, 5:0, 8:0, 9:0 Vlad Munteanu (34., 36., 63., 80.), 6:0 Ramazan Canlier (39.), 10:0 Sefdet Baftiu (86.) – Ravensburg schießt sich nach zwei Niederlagen in Folge gegen Michelwinnaden den Frust von der Seele. Nach einer guten halben Minute eröffnete der TSB den Torreigen. Bis zur Halbzeitpause folgten fünf weitere Treffer. In der zweiten Hälfte gelang es den Ravensburgern, sogar auf ein zweistelliges Ergebnis zu erhöhen, was nicht zuletzt an einem unterirdisch spielenden SC Michelwinnaden lag. Besonders auffällig war Vlad Munteanu, der sich mit vier Toren auf den ersten Platz der Torjägerliste schob.