Bodnegg ist zu Gast beim Verfolger Wolpertswende

Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B II muss der Spitzenreiter Bodnegg zum gefährlichen Verfolger nach Wolpertswende. Dort wartet am Sonntag um 15 Uhr der Tabellenvierte SVW um Neu-Trainer David Polka. Da Wolpertswende bisher nur drei Spiele bestritt, gehört der SVW zu den Topmannschaften der Liga.

Zwölf Punkte und 26 Tore aus vier Spielen – beim TSV Bodnegg kann man von einem äußerst erfolgreichen Saisonstart reden. Zudem stellt der TSV drei der Top fünf in der Torschützenliste. Unterm Strich steht die hochverdiente Tabellenführung. Und dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr: Vergangenes Jahr verpasste Bodnegg den direkten Aufstieg nur um zwei Punkte und scheiterte dann in der Aufstiegsrelegation. Zudem stellte der TSV damals wie heute die stärkste Offensive. Nun wurde fast die gesamte Stammelf gehalten, was den TSV schon zu Beginn der Saison zu einem Topfavoriten auf den Aufstieg machte.

Noch offensiveres System

Mit so einem furiosen Auftakt hätten jedoch die wenigsten gerechnet. Sechs Tore pro Spiel erzielte das Team um Trainer Thomas Besler im Schnitt. Der Trainer erklärt sich diesen Torreigen durch ein System, das im Gegensatz zum Vorjahr noch offensiver ausgerichtet wurde. Mit dieser Ordnung will der TSV Bodnegg auch in Wolpertswende voll auf Sieg spielen. „Der SVW ist schon immer ein unangenehmer Gegner gewesen“, sagt Besler und weißt auf die sehr gute Wolpertswender Mannschaft hin. „Man darf mit einem sehr interessanten Schlagabtausch rechnen“, glaubt Bodneggs Trainer. Dabei kann er aus dem Vollen schöpfen – nicht nur im Spiel, sondern auch im Training zeige sich seine Mannschaft in einer sehr guten Verfassung. Die Zielsetzung des Trainers ist klar: drei Punkte.

Aber auch der SV Wolpertswende muss sich keinesfalls verstecken. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, in denen der SVW stets in den vorderen Rängen landete, musste sich Wolpertswende vergangene Saison mit Tabellenplatz neun begnügen. Für diese Saison setzte sich der SVW dennoch ein hohes Ziel: Es soll in Wolpertswende wieder um den Aufstieg gespielt werden. Für diesen Plan verpflichtete man in David Polka vom TSV Berg einen Spielertrainer, der bisher durchaus zu überzeugen wusste. Mit einem starken vierten Platz jagt der SVW als gefährlicher Verfolger den bislang ungeschlagenen TSV Bodnegg. Eine weitere große Rolle beim SVW spielt Zugang Thomas Stocker, den Wolpertswende vom TSV Berg II verpflichtete. Mit nur 23 Jahren bringt er bereits Regional- und Oberligaerfahrung ins Team. Stockers Leistung beim Spiel gegen den SV Karsee war stark: Mit zwei Treffern, darunter der Siegtreffer in letzter Sekunde, entschied er die Partie für Wolpertswende und sicherte seiner Mannschaft drei wichtige Punkte.

Die Siege gegen Karsee und Horgenzell kamen für SVW-Trainer David Polka nicht unerwartet, auch wenn sie einige Mühen kosteten. Allgemein ist man recht zufrieden mit den ersten drei Spielen. „Wir freuen uns nun auf das Spiel gegen Bodnegg“, sagt Polka – gegen solch eine starke Mannschaft spiele man nicht oft. Trotzdem hat sich der SVW einen Heimsieg auf die Fahne geschrieben.

Weitere Spiele: SV Horgenzell – SV Immenried, SV Weingarten II – SV Weißenau, SV Karsee – SC Michelwinnaden, SV Oberzell II – SV Ankenreute, SV Alttann – SV Schmalegg (alle Sonntag, 15 Uhr). (mw)