Bodensee-Card ist wieder erhältlich

In der Ravensburger Tourist-Information im Lederhaus am Marienplatz gibt es jetzt wieder die „Bodensee-Card plus“. „Diese Karte bietet sich ideal für alle daheimgebliebenen Urlauber an“, schreibt der städtische Pressesprecher Alfred Oswald in einer Pressemitteilung. Mit ihr ist der Besuch von 160 Attraktionen in der Vier-Länder-Region rund um den Bodensee – häufig sogar kontaktlos – möglich. „Es wird nur einmal gezahlt und die Ausflugsziele können grenzübergreifend besucht werden“, so Oswald. Die Bodensee-Kurs-Schifffahrt sei ebenfalls inklusive. Sie macht Halt an allen Häfen rund um den Bodensee. Es gibt eine Karte für drei oder sieben Tage.