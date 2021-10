Liveblog zum Bodensee Business Forum 2021: Es geht los

An diesem Mittwoch findet im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen das Bodensee Business Forum statt, veranstaltet von der Schwäbischen Zeitung. Unter dem Motto "Vernetzen statt verzweifeln" werden wichtige, aktuelle und zukunftsweisende Themen aus Politik und Wirtschaft in den Blick genommen.

Redner und Programm beim Bodensee Business Forum 2021

Zu den Rednern zählen unter anderem der Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann (Grüne), die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), der CDU-Politiker Norbert Röttgen, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens, der Vorstandsvorsitzenden der Varta AG, Herbert Schein, der AMG-Geschäftsführer Philipp Schiemer, der Vorstand der Deutschen Bundesbank Burkhard Balz und die Politikwissenschaftlerin Professorin Ursula Münch. Die vollständige Liste finden Sie hier.

Auf dem Programm stehen unter anderem die Corona-Pandemie, die Situation in Afghanistan, im Irak und im ehemaligen Jugoslawien, der Umgang mit China, Rechtsextremismus und Antisemitismus, aber auch wirtschaftliche Zukunftsthemen wie Kryptowährungen und Elektromobilität. Das vollständige Programm finden Sie hier.

Bodensee Business Forum 2021 (Foto: Schwäbische Zeitung)

++ Die letzten Vorbereitungen für das Bodensee Business Forum laufen

(19.10.2021, 15.01 Uhr) Unsere Kollegen Simon Fehr und Eva Maria Peter sind vor Ort im Graf-Zeppelin-Haus und kümmern sich darum, dass auf dem Bodensee Business Forum morgen alles glattläuft.

