Bobbycars für Kinder im Flutgebiet gespendet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Dorf Mayschoß (LK Ahrweiler, Rheinland-Pfalz) mit circa 1000 Einwohnern wurde bei dem Unwetter am 14.07.2021 besonders stark getroffen. Mehrere Tage lang war es von der Außenwelt abgeschnitten. Häuser, darunter sogar ein kompletter Straßenzug, wurden weggerissen. Straßen sind weggebrochen und einige Bewohner haben ihr Leben gelassen – viele Familien haben fast alles verloren. Bereits zu Beginn der verheerenden Flutkatastrophe waren zehn Tage lang insgesamt 85 Helfer*innen der Hilfsorganisation @fire im Ahrtal im Einsatz.

Im Rahmen eines Hilfsgüter-Konvois brachten nun zwölf @fire-Mitglieder persönliche Schutzausrüstungen, Stromerzeuger, Hochdruckreiniger und Wassersauger in das stark betroffene Dorf und packten tatkräftig vor Ort an. Ein besonderes Highlight gab es für die kleinen Bewohner: 70 Kinderfahrzeuge wurden direkt an die Familien verteilt sowie im Spendenlager des Dorfes und im Kindergarten von Mayschoß abgegeben. Die Kindergärtner*innen der umliegenden Dörfer und Städten haben in der vergangenen Woche Fahrzeuge für ihre Kindergartenkinder abgeholt. Für Franziska Elmas, die nebenher auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg tätig ist, war es bereits der zweite Einsatz im Ahrtal – doch dieses Mal war es etwas Besonderes. Die strahlenden Kinderaugen, die Freude und ehrliche Dankbarkeit werden für immer in ihrer Erinnerung bleiben. Bei der Planung des Hilfskonvois fragte sie an, ob auch Platz für fünf Rutschautos sei. Durch die hohe Spendenbereitschaft von Privatpersonen, sozialen Einrichtungen und Unternehmen aus Ravensburg vervielfachte sich die Anzahl in wenigen Tagen. Letztendlich fuhr ein nur mit 70 Rutschautos, Lauf- und Fahrrädern gefüllter Sprinter mit in das Ahrtal. Ein großes Dankeschön soll hiermit an die Hilfs- und Spendenbereitschaft an die Ravensburger Mitbürger*innen gehen. Ohne das viele Spenden und Sammeln wäre diese Rutschauto-Aktion nicht ein solcher Erfolg gewesen.

Was ist @fire? @fire Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e.V. ist eine Hilfsorganisation, die weltweite Hilfe nach Naturkatastrophen leistet. Die Mitglieder von @fire sind speziell auf die Bereiche Vegetationsbrandbekämpfung sowie Trümmersuche ausgebildet und arbeiten ehrenamtlich sowie unentgeltlich. Die Hilfsorganisation ist Mitglied im Weltfeuerwehrverband und der INSARAG der Vereinten Nationen.