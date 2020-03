BMW-Fahrer nimmt 73-Jährigen die Vorfahrt

Schaden in Höhe von rund 6000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr auf der Ravensburger Kreuzung Meersburger-/Brühlstraße ereignet hat. Polizeiangaben zufolge war ein 21-jähriger BMW-Fahrer von der Mühlbruckstraße nach links in die Meersburger Straße eingebogen und hatte hierbei einen vorfahrtberechtigten 73-jährigen Autofahrer übersehen, der mit seinem Toyota von der Brühlstraße nach rechts in den Kreuzungsbereich einbog. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.