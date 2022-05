BMW-Fahrer bei Wildunfall verletzt

Leichte Verletzungen und ein Sachschaden von rund 12.000 Euro sind die Folge eines Unfalls am Sonntagmorgen. Laut Polizeiangaben war ein BMW-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Grünkraut und Kemmerlang unterwegs, als er nach eigenen Angaben einem Wildtier ausweichen musste, das plötzlich auf der Straße auftauchte. Wie die Polizei mitteilt, kam der 32 Jahre alte Fahrer dabei nach rechts von der Straße ab. Sein Wagen überschlug sich im Grünstreifen und kam auf dem Dach zum Liegen. Über das Heck des Pkws befreite er sich selbst aus dem BMW, an dem Totalschaden entstand. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr war zur Säuberung der Unfallstelle wegen ausgetretenem Öl im Einsatz.