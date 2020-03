BMW fährt in Ravensburg auf Nissan auf: eine Leichtverletzte

Leicht verletzt hat sich eine 22-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Ravensburg, als sie am späten Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Waldseer Straße Richtung Weingarten unterwegs war.

Laut Mitteilung der Polizei bremste die 22-Jährige ihren Nissan an einer auf Rot umspringenden Ampel ab und kam rechtzeitig zum Stehen. Ein hinter ihr befindlicher 56 Jahre alter BMW-Autofahrer reagierte nicht schnell genug und fuhr auf den stehenden Wagen der Frau auf. Den Schaden am Nissan beziffert die Polizei auf rund 7000 Euro, am Fahrzeug des Mannes auf etwa 5000 Euro. Die Frau, die infolge des Auffahrunfalls über Kopfschmerzen klagte, musste nicht vor Ort ärztlich behandelt werden.