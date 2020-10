BMW aus Tiefgarage gestohlen

Aus einer Tiefgarage im Emmy-Rebstein-Weg in Ravensburg ist in der Nacht zum Donnerstag ein schwarzer 5er-BMW im Wert von etwa 10 000 Euro gestohlen worden. Das Auto wurde nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 19 Uhr auf dem Stellplatz des Wohnhauses abgestellt und sein Fehlen am Folgetag gegen 7.30 Uhr bemerkt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise zur Tat werden unter Telefon 0751/8033333 erbeten.