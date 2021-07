Blutspender werden geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause ehrte der amtierende Ortsvorsteher Hugo Adler die Blutspender der Ortschaft. Er bedankte sich im Namen der Ortschaft und des Ortschaftsrates für ihre unentgeltlich geleisteten Blutspenden, die hierdurch einen wertvollen Teil von sich selbst hergegeben, um anderen Menschen in Not zu helfen. Es zeugt von Solidarität, Verantwortungsgefühl und großem Mitgefühl für Menschen, die dringend auf Bluttransfusionen oder Blutpräparate angewiesen sind. Blut zu spenden ist ein besonderes Zeichen der Nächstenliebe.

Gemeinsam mit Herrn Dannemann vom Deutschen Roten Kreuz übernahm Herr Adler die Ehrung folgender Blutspender: Für 10-maliges Spenden: Marianne Brotz, Christine Adler, Casabane und Csaba Fülep. Für 25-maliges Spenden: Michael Wiech, Zdravko Dinev und Monika Maier. Für 50-maliges Spenden: Manfred Felder, Herbert Gasser.