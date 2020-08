Blutende Nase nach Faustschlag

In der Nacht zum Sonntag hat ein 29-jähriger Mann laut Polizeibericht dem Besucher einer Gaststätte in der Marktstraße die Nase blutig geschlagen. Gegen 1.30 Uhr rempelte der Tatverdächtige den 30-Jährigen im Vorbeigehen an. Als der Gast nach dem Grund fragte, schlug ihm sein Gegenüber die Faust ins Gesicht. Folgen waren eine kaputte Brille und ein Cut auf der Nase. Der Schläger wird wegen Körperverletzung angezeigt.