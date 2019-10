Blutende Verletzungen haben sich laut Polizeibericht der oder die Verursacher einer Sachbeschädigung an der Rückseite des Dienstgebäudes des Zollamtes in der Straße „Am Alten Gaswerk“ zugezogen. Offensichtlich kam es dort zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf eine Glasscheibe eingeschlagen wurde oder auf sonstige Weise zu Bruch ging. Der Sachschaden am Gebäude beträgt etwa 400 Euro. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Tatablauf oder zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu melden.