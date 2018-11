Bluesgrass-Bands spielen in Ravensburg

Das Bluegrass-Jamboree-Festival kommt erneut nach Ravensburg. Am Donnerstag, 29. November, werden drei Bands aus Nordamerika den lebendigen US-Folksound in der Zehntscheuer spielen. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Das Programm steht dieses Jahr unter dem Motto „Looking back to the Future“. Es spielen Adam und David Moss als „The Brother Brothers“ , Bill and The Belles im Stil einer Oldtime-Retroband sowie der „Jimmy Page des Banjos“ Jeff Scroggins mit seiner Band „Colorado“. Wie die Zehntscheuer mitteilt, schöpfen die Künstler die Inspiration für ihr Schaffen aus den ursprünglichen Wurzeln von Bluegrass, Folk und akustischem Oldtime Country Swing.