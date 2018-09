Blues-Session mit Greyhound im Gasthof Ochsen

Jazztime präsentiert zum Start in ein sensationelles Herbst-Programm am Donnertag, 13. September, 20 Uhr, in der Lounge des Gasthof Ochsen eine Blues-Jam-Session mit mit Greyhound. Die Ravensburger All Star-Band Greyhound vereint laut Veranstalter die Altmeister aller Klassen: Robben Ford, Billy Joel, Eric Clapton, Ray Charles und andere unschlagbare Schwergewichte der blauen Noten. On The Road mit Blues im Blut und gepflegten Balladen aus der Cool-Box. Infos unter: stefanleitritz@gmx.de und www.greyhoundband.