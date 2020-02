Blues & Rock am 15. Februar in der Ravensburger Zehntscheuer

In der Zehntscheuer Ravensburg gastieren am Samtag, 15. Februar, Jimmy Cornett & the Deadmen. Laut Ankündigung präsentiert die Hamburger Band erdigen Blues- und Southern Rock. Inspirationen finden die Musiker auf ihren Konzertreisen durch Europa sowie bei den Stippvisiten des Bandleaders in den Vereinigten Staaten. Karten im Vorverkauf zu 20, ermäßigt 18 Euro gibt es in Ravensburg bei der Tourist-Info, dem Musikhaus Lange und der „Schwäbischen Zeitung“.