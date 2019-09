Die mit Musikern aus Oberschwaben bestückte Bluesband „Blues Inc.“ spielt am Samstag, 28. September, ab 20.30 Uhr in der Gaststätte Räuberhöhle in Ravensburg. Ein kleiner Teil des Repertoires besteht aus Eigenkompositionen der fünfköpfigen Band, die sich nach eigenen Angaben auf den Bühnen der Clubs und Kneipen der Region zu Hause fühlt. Foto: Daniel Holdenried