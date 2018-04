„Blue Moon“ stellt Billie Holiday vor.

Das kurze Leben der Jazzgesang-Ikone Billie Holiday steht im Mittelpunkt von „Blue Moon“, dem Stück des „Theaters in der Josefstadt“ aus Wien. Am Samstag, 21. April, gastiert es um 20 Uhr im Konzerthaus Ravensburg.

In einem „Gemälde mit Musik“, so heißt es in der Pressemitteilung des Kulturamts Ravensburg, werde das das tragische Dasein der großen Sängerin schlaglichtartig und ungeschönt beleuchtet. In Erzählpassagen kommen auch ihre männlichen Wegbegleiter zu Wort – doch vor allem widmet sich die Hommage den unvergesslichen Songs der „Lady Day“, wie sie auch genannt wurde: „Body and Soul“, „The Man I Love“, „All of Me”, „As Time Goes By” und natürlich „Blue Moon”. Getragen wird Sona MacDonald als Billie Holiday von einer vierköpfigen Band (Klavier, Klarinette/Saxophon/Flöte, Kontrabass, Schlagzeug), die Club-Atmosphäre aus dem New York der 30er- und 40er-Jahren auf die Bühne bringen will. Karten gibt es für 21 bis 27 Euro im Vorverkauf bei der Tourist Information Ravensburg oder online unter www.tickets.schwaebische.de.