Blogger-Fortbildung für Ehrenamtliche

„Ehrenamtliche bloggen: Warum Ihr Verein einen Blog braucht und wie Sie erfolgreich damit starten“: Worüber soll mein Verein bloggen? Wer will die Einträge wirklich lesen? Wie wird der Blog im Internet gefunden? Und wie geht das alles technisch? Fragen wie diese beantwortet die Kommunikationswissenschaftlerin Elke Zapf in einem Workshop der Volkshochschule (VHS) am Samstag, 19. März, von 9 bis 14.30 Uhr, in der Heinrich-Schatz-Straße 16. Interessierte können sich bei der VHS, Telefon 0751 / 560 35 30, oder per E-Mail an vhs@weingarten-online.de anmelden. Weitere Informationen können unter www.weingarten-online.de/fortbildung abgerufen werden.