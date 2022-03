Blinddate-Aktion im Buchladen zugunsten der Ukraine

Bereits 700€ an Spenden sind bei der Bilddate-Aktion in der Buchhandlung Rahm bislang zusammengekommen. Ein „Blinddate“ ist ein Buch, das schön verpackt wurde und so unerkannt bleibt, bis der Leser für dieses gespendet hat. Welcher Betrag dabei gegeben wird, bleibt jedem selbst überlassen. Der Reinerlös wird an die Ukraine-Hilfe Berlin und an RAZAM (Razam bedeutet gemeinsam) Belarussische Gemeinschaft gespendet. Die Aktion läuft noch weiter.

Die Ukraine-Hilfe Berlin legt den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Unterstützung der Menschen in Not, Kriegsopfern und deren Angehörigen, sowie Hilfe und pflegerische Einrichtungen vor Ort in der Ukraine. Zusätzlich werden von verschiedenen Organisationen Sachspenden eingeholt und an geprüfte Kliniken und Feldhospitale in der Ukraine weitergeleitet. Die Belarussische Gemeinschaft RAZAM ist eine länderübergreifende Organisation, die sich aus der Solidaritätsbewegung des Sommers 2020 gebildet hat. Sie unterstützen die Menschen in Belarus bei ihrem Streben nach freien Wahlen und einem Ende der staatlichen Gewalt. Auch RAZAM informiert über Möglichkeiten, wie man der Ukraine im Moment helfen kann.