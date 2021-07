Blick hinter die Kulissen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein neues Erscheinungsbild und aufschlussreiche Infos: Das neue Online-Angebot des Stadtarchivs Ravensburg informiert über die Aufgaben und die tägliche Arbeit des Stadtarchivs. Hier erfährt der Nutzer nicht nur alles, was für einen geplanten Besuch im Leseraum des Stadtarchivs wichtig ist. Die neuen Seiten bieten auch Aktuelles und gewähren einen Einblick in die Bestände aus fast 800 Jahren Stadtgeschichte, die im ehemaligen Schulgebäude in der Kuppelnaustraße erschlossen und aufbewahrt werden.

Auf zwei Neuheiten wird besonders aufmerksam gemacht: Unter der Rubrik „Aktuelles“ wird das Stadtarchiv künftig immer wieder über Neuzugänge oder besondere Projekte berichten. Unter „Stadtgeschichte“ ist eine Archivalien-Galerie entstanden. Dort präsentiert das Stadtarchiv regelmäßig besondere Einzelstücke aus seinen Beständen. So kann jeder vom heimischen PC aus einen Einblick in die historischen Quellen des Stadtarchivs gewinnen und in die Stadtgeschichte eintauchen – völlig unabhängig von einem eigenen Rechercheanliegen.

Mit der „Archivalien-Galerie“ möchte das Stadtarchiv auf die Vielfalt von Unterlagen aufmerksam, die dort nicht nur verwahrt, sondern auch erschlossen, zugänglich gemacht und erhalten werden müssen. „Wir erweitern beide Angebote ständig. So lohnt es sich, immer wieder virtuell bei uns vorbeizuschauen“, sagt Stadtarchivarin Dr. Silke Schöttle.

Täglich erreichen das Stadtarchiv Anfragen zu allen Epochen und Themen der Stadtgeschichte. Gefragt ist authentisches und damit belastbares Quellenmaterial. „Die Vielfalt der Anliegen ist so bunt wie das Leben selbst“, erläutert Schöttle: Interessieren sich wissenschaftlich Arbeitende und Studierende eher für die klassischen Themen der reichsstädtischen Geschichte – etwa für die Akteure der Ravensburger Reformation –, so fahndet ein Zirkusdirektor für ein Unternehmensjubiläum nach einem Zeitungsartikel über ein legendäres Ravensburger Gastspiel im Jahr 1977, während eine italienische Familie ihre im 19. Jahrhundert nach Ravensburg ausgewanderten Vorfahren recherchiert. „Aus der Stadt heraus wird häufig nach der Geschichte von Häusern, Geschäften, Straßen oder neu zu bebauenden Arealen gefragt“, klärt die Archivleiterin auf. Auch historisches Bild- und Fotomaterial ist besonders gefragt. Die neuen Seiten im Netz finden sich auf www.ravensburg.de/stadtarchiv.