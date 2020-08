Blick auf die Welt: Inklusives Atelier startet Malwettbewerb von zu Hause aus

Das Inklusive Atelier des ZfP Südwürttemberg in Ravensburg veranstaltet in Kooperation mit dem Kunstmuseum Ravensburg und dem Kapuziner Kreativzentrum Ravensburg laut Pressemitteilung einen Malwettbewerb von zu Hause aus. Das diesjährige Motto lautet „Blick auf die Welt“. Gestaltet werden soll ein Bild im Format DIN A3, auf dem als Grundform ein Kreis mit etwa 28 Zentimeter Durchmesser erkennbar ist. Sowohl das Material als auch die Technik können die Teilnehmenden frei wählen. Mitmachen können alle, die Freude am Gestalten haben. Bis einschließlich 11. September können die Künstler ihre Werke einreichen. Die Werke sollen anonym im Kapuziner Kreativzentrum öffentlich präsentiert werden, sie sind dann auch online zu sehen. Anschließend werden die beliebtesten Werke ausgewählt und mit Sachpreisen gewürdigt. Das Publikumsvoting wird sowohl online als auch beim Besuch der Ausstellung im Kreativzentrum möglich sein. Die Prämierung mit anschließender Vernissage erfolgt voraussichtlich im Kunstmuseum Ravensburg. Die Kunstwerke können direkt im Inklusiven Atelier in der Kapuzinerstraße 27 in Ravensburg abgegeben werden. Auch die Einsendung auf dem Postweg ist möglich an ZfP Südwürttemberg, Inklusives Atelier, Eisenbahnstraße 28, 88212 Ravensburg. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Maria Müller-Hund (maria.mueller-hund@zfp-zentrum.de) oder Rolf Schmid (rolf.schmid@zfp-zentrum.de).