Bleicherei war für Weißenau 160 Jahre prägend

Das Aus für die „Bleiche“ kam für die Bevölkerung im Jahr 2006 überraschend, nachdem sie über 160 Jahre der wichtigste Arbeitgeber und für Weißenau prägend war. Dies, obwohl die Bleicherei, Färberei und Appreturanstalt Weißenau Ende der 1980er Jahre wohl zu den modernsten Betrieben in Europa gehörten. Im Rahmen einer Vortragsveranstaltung des Kulturkreises Eschach zeigte Referent Herbert Mayer die historische Entwicklung des Unternehmens auf. 1840 startete der schweizerische Fabrikant Eduard Erpf mit 50 Arbeitern in ehemaligen Klosterräumlichkeiten. Hier wurden Stoffe gebleicht, veredelt und bedruckt, die sich schnell einer großen Nachfrage in Süddeutschland erfreuten. So wuchs die Fabrikation an und immer mehr Menschen aus der Umgebung fanden Arbeit. Sozial auch vorbildlich gab es eine eigene Krankenkasse, einen Privat-Sparverein, eine eigene Bäckerei und Betriebswohnungen. Auch das soziale Gefüge veränderte sich durch den Zuzug von Arbeitern. Für die evangelischen Neubürger wurde ein Betsaal in der ehemaligen Bibliothek eingerichtet. Heute die evangelische Kirche von Weißenau. Nach mehreren Besitzerwechseln übernahm 1888 die Ulmer Firma Steiger & Deschler das Unternehmen. Neue Hallen kamen hinzu und modernste Maschinen wurden in Betrieb genommen. Lange diente auch noch der Kanal aus der Klosterzeit für die Energiegewinnung, bis dann 1926 auch elektrischer Strom zum Einsatz kam. Vor allem die Veredelung von Viskose und synthetischen Geweben wie Nylon und Perlon zu modischer Damenbekleidung brachten nach dem 2. Weltkrieg großen Erfolg. Ab den 70er Jahren wurde mit der Herstellung von nicht brennbaren Fiberglasgeweben für technische Zwecke begonnen. Das veredelte Glasgewebe wurde für gedruckte Schaltungen der europäischen Elektro-, Flugzeug- und Raumfahrtindustrie verwendet. Hier war die Firma europaweit marktführend. 1989 wurde die Firma an den italienischen Konzern Miroglio Group verkauft, der dann 2006 seine Produktion in Weißenau einstellte und die Gebäude an die Stadt Ravensburg verkaufte. Heute werden die Gebäude von Industrie und zu Wohnzwecken genutzt.