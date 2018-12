Blechbläserquartett Was Neues gibt Silvesterkonzert

Festliche, besinnliche und weihnachtliche Musik zum Jahresabschluß erklingt am Montag, 31. Dezember, um 21 Uhr beim traditionellen Silvesterkonzert in der Ravensburger Pfarrkirche Christkönig stattfindet, mit dem Blechbläserquartett Was Neues. Auf dem Programm stehen Werke aus mehreren Jahrhunderten unter anderem von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und George Gershwin sowie verschiedene Choral- und Spritualbearbeitungen. Mit kurzweiligen Erläuterungen wird Gertraude Walser durch das Programm führen. Der Eintritt zum Konzert ist frei.