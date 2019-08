Blechbläser-Quartett spielt beim Promenadenkonzert im Garten

Festliche und unterhaltsame Musik für Blechbläser erklingt am Sonntag, 1. September, im Anschluss an den Gottesdienst um 11.15 Uhr bei einem Promenadenkonzert im Garten des Hauses der Katholischen Kirche in Ravensburg. Auf dem Programm des Blechbläserquartetts „Was Neues“ stehen Werke aus mehreren Jahrhunderten unter anderem von Georg Friedrich Händel und Wolfgang Amadeus Mozart bis hin zu traditionellen und jazzigen Bearbeitungen bekannter Kompositionen, teilt die katholische Seelsorgeeinheit Ravensburg Mitte mit. Das Quartett spielt in der Besetzung Albrecht Streicher und Berthold Kiechle (Trompeten), Alexander Jauch (Posaune) und Udo Schäfer (Euphonium). Die vier Instrumentalisten kommen aus dem Raum Ravensburg beziehungsweise aus dem Bodenseekreis und sind zum Teil als Instrumentallehrer an verschiedenen Musikschulen der Region tätig. Mit Erläuterungen wird Gertraude Walser durch das Programm führen. Bei schlechter Witterung findet das Konzert im Andreas-Saal statt. Der Eintritt ist frei. Foto: Moritz Schaefer