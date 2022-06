Blaues Auto fährt nach einem Unfall weiter

Zu einem leichten Zusammenstoß zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen ist es nach Mitteilung der Polizei am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Elisabethenstraße in Ravensburg gekommen. Das Außergewöhnliche an diesem Unfall mit zwei Beteiligten ist, dass ein beteiligter Autofahrer nach der Kollision einfach weitergefahren ist. Um den entstandenen Sachschaden kümmerte sich der Mann nicht.

Wie die Polizei berichtet, kollidiurte eine 65-jährige VW-Lenkerin mit einem blauen Pkw eines Entgegenkommenden, der im Anschluss seine Fahrt fortsetzte, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Am VW der 65-jährigen Frau entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg bittet den Unbekannten, sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 zu melden.