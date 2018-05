Blauer Platz darf nur bis 22 Uhr genutzt werden

Alle Schulgelände der städtischen Schulen werden der Öffentlichkeit außerhalb der Unterrichtszeiten zu bestimmten Zeiten zur Verfügung gestellt. Das regelt die neue Benutzungsordnung. Eine außerschulische Nutzung ist unter der Woche von 17 bis 23 Uhr erlaubt sowie am Wochenende, in den Ferien und an Feiertagen von 6 bis 23 Uhr. Das hat der städtische Gemeinderat jetzt beschlossen. Nur für den Blauen Platz an der Kuppelnauschule gibt es eine Ausnahmeregelung: Hier ist spätestens um 22 Uhr Schluss.

Dass der Blaue Platz in der neuen Benutzungsordnung eine Sonderstellung einnimmt, liegt daran, dass es dort immer wieder Beschwerden gibt. So seien in mehreren Runden Tischen mit Schule, Polizei, Ordnungsamt, Agendagruppe und Nachbarn verschiedene Probleme diskutiert worden, heißt es vonseiten der Stadt: Vandalismus, Vermüllung, nächtliche Trinkgelage oder Nachtruhestörungen sind Beispiele dafür.

Dennoch sind sich alle Beteiligten darin einig, das Gelände bei der Kuppelnauschule generell für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So sei das „Konzept eines offenen, bespielbaren Platzes in der Nordstadt mit der intensiven – auch sportlichen Nutzung – erfolgreich“ und erfülle an dieser Stelle „eine wichtige gemeinschaftsfördernde Funktion“. Der Sitzungsvorlage der Stadt zufolge sei man sich darin einig gewesen, eine Nutzung nach 22 Uhr zu unterbinden, „um die Nachtruhe für die Anwohner zu gewährleisten.“

Für alle anderen städtischen Schulgelände ist die Sperrzeit auf 23 Uhr festgesetzt worden. Sowohl Gemeinderat als auch Schülerrat haben sich dafür ausgesprochen. Weil die Nachtruhe laut Bundesimmissionsschutzgesetz aber gesetzlich um 22 Uhr beginnt, gilt die städtische Regelung nur, solange sich niemand dagegen gerichtlich zur Wehr setzt.