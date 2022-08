Blau-weiße Anhänger kommen zum Rutenfest gut an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn in Ravensburg Rutenfest gefeiert wird, sind kleine Accessoires in Blau-Weiß besonders gefragt und bei Jung und Alt beliebt. Die Kreativwerkgruppe der Integrations-Werkstätten Oberschwaben (IWO) wollte hierzu einen kleinen Beitrag leisten und fertigte in liebevoller Handarbeit einen Schlüsselanhänger mit selbst gezeichnetem Mehlsack und Schleifchen. Weiter wurde von den Menschen mit teils schwerst und mehrfacher Behinderung ein Geschenkanhänger mit dem traditionellen Rutenfest-Gruß „Scheena Ruata“ gebastelt.

Natürlich brauchte es für die Artikel auch eine Vertriebsmöglichkeit, die mit „Arslan's Lebensmittel” auf kurzem Wege gefunden wurde. Der Lebensmittel-Nahversorger in der Ravensburger Burachhöhe platzierte direkt im Eingangsbereich ein Verkaufsdisplay. „Die Artikel kamen bei unseren Kundinnen und Kunden gut an und wir haben da gerne mitgeholfen. Wo und wann es immer möglich ist, stehen wir für soziales Engagement“, sagt Erhan Arslan. Dass er in Zusammenarbeit mit einem Jobcoach bereits seit geraumer Zeit einen Außenarbeitsplatz für die IWO zur Verfügung stellt, schließt den Kreis der guten Kooperation.

„Ohne die direkte Vermarktungsmöglichkeit wäre diese Aktion kaum möglich gewesen“, betont Moritz Prokein, Bereichsleiter Bildung & Arbeitsförderung bei der IWO. Dass die aus weitgehend ökologischen und regionalen Materialien gefertigten Artikel auf reges Interesse stießen, sieht er stellvertretend für die Mitarbeiter/innen mit Behinderungen als wichtige Wertschätzung. Moritz Prokein freut sich zudem, dass auch nach dem jetzt erfolgten Ende der Rutenfest-Saison die Vermarktungsmöglichkeit bei Arslan's Lebensmittel in Ravensburg zur Verfügung steht. „Die Mehlsack-Schlüsselanhänger sind ja zeitlos und das ganze Jahr über als Geschenkidee geeignet“, erklärt er. Zudem ist angedacht, dass die IWO-Kreativwerkgruppe ab September mit neuen Ideen und Artikeln durchstartet.

Sie sind auf der Suche nach einem kleinen Geschenk? Die Kreativartikel aus der IWO finden Sie zu den jeweils üblichen Öffnungszeiten im CAP-Markt in Weingarten, Kirchstraße 7 sowie bei Arslan's Lebensmittel in Ravensburg, Hegaustraße 2.