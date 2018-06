Am 29. Juni werden beim großen Finale des SWR4 Blechduells in Ravensburg die „mitreißendsten Blasmusiker des Landes“ von Jury und Zuschauern gekürt. Doch bevor es soweit ist, müssen sich die antretenden Bands zunächst beim Vorentscheid für das Finale qualifizieren. Insgesamt drei regionale Vorentscheide wird es geben, bei denen jeweils sechs Bands gegeneinander antreten: Am Freitag, 8. Juni um 19 Uhr in Geislingen an der Steige im Stadtpark, am Samstag, 9. Juni um 19 Uhr in Nagold im Stadtpark Kleb und am Sonntag, 10. Juni um 14 Uhr in Gengenbach auf dem Marktplatz. Der Eintritt ist jeweils frei. Die Zuschauer erwartet ein bunter Mix aus unterschiedlichen Musikstilen ganz nach dem Motto „Blasmusik mal anders“.

Ob Polka oder Pop, Jazz oder Schlager – bei den regionalen Vorentscheiden zum SWR4 Blechduell ist musikalisch alles erlaubt. Bevor die Blechbläser in Geislingen, Nagold und Gengenbach loslegen, unterhält SWR4 DJ Matthias Methner das Publikum. Anschließend gehört die Bühne SWR4 Moderator Dirk Starke und den Combos mit ihren Trompeten, Hörnern, Posaunen und Co. Jede Musikgruppe kann mit zwei Titeln antreten und sich als die „mitreißendste Band“ für das Finale in Ravensburg qualifizieren. Über die Finalteilnahme entscheiden eine Jury und die Zuschauer per TED, SMS oder Internet. Neben den drei Gewinnern der Vorentscheide haben zwei Zweitplatzierte die Chance, über ein Online-Voting in die Endausscheidung gewählt zu werden.

SWR4 Baden-Württemberg überträgt die Blechduell Vorentscheide aus Geislingen und Nagold zwischen 20 Uhr und 23 Uhr live im Radio und per Livestream im Internet unter SWR4.de/Blechduell. Der Vorentscheid in Gengenbach am 10. Juni wird zwischen 15 Uhr und 18 Uhr live gesendet. In Geislingen an der Steige treten unter anderem die Bands „DAH - Das ,L’ steht für Musik“ aus Horgenzell und „Timmy Band“ aus Ravensburg an.

Wer Teil des großen Finales in Ravensburg sein möchte, muss das Motto des Musikwettbewerbs "Blasmusik mal anders" so mitreißend wie möglich umsetzen. Die Titel für die Vorentscheide und das Finale sind zwar festgelegt, musikalisch haben die Bands jedoch freie Hand – solange Blechblasinstrumente den Ton angeben.

Das Finale mit den drei Siegern aus den Vorentscheiden und den zwei Gewinnern des Online-Votings findet am Freitag, 29. Juni, von 19 bis 23 Uhr auf dem Marienplatz in Ravensburg statt und wird ab 20 Uhr live im Programm von SWR4 Baden-Württemberg sowie im Internet-Livestream unter SWR4.de/Blechduell übertragen. Auf die Band, die das „SWR4 Blechduell 2018“ gewinnt, wartet eine professionelle CD-Produktion im Tonstudio des SWR.