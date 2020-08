Blasinstrumente erklingen auf der Veitsburg

Zur dritten Veitsburgserenade am Mittwoch, 5. August, um 20 Uhr laden das Bläserquintett, das Hornensemble, die Flöten und die Klarinetten des Stadtorchsesters in den Innenhof der Veitsburg. Neben klassischen Stücken werden die Musiker auch jazzige und populäre Songs spielen.

Der Biergarten der Veitsburg ist von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Um Reservierung unter Telefon 0751 / 95125949 oder per E-Mail an kontakt@veitsburg.de wird gebeten. Zusätzlich zum Biergarten stehen rund 60 Sitzplätze zur Verfügung. Das Sommerkonzert findet bei jedem Wetter statt. Bei Regen wird in den Räumlichkeiten der Veitsburg bespielt. Der Eintritt ist frei.