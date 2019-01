Blümchen feiert ihr großes Comeback in Ravensburg

Seit Monaten wurde hinter den Kulissen daran gearbeitet, jetzt ist es laut Ankündigung der Veranstalter endlich offiziell: Mit Blümchen alias Jasmin Wagner feiert der deutschsprachige Megastar der 90er-Jahre-Musik nach fast 20-jähriger Bühnenabstinenz das große Comeback und kommt unter anderem am Samstag, 6. Juli, als Headliner zu Radio 7 90er Live nach Ravensburg.

Mit Hits wie „Herz an Herz“, „Boomerang“, „Du und ich“ und „Gib mir noch Zeit“ sorgte Blümchen Mitte der 90er-Jahre für einen Hype und war das deutsche Gesicht des Eurodance. Blümchen war gleichermaßen Idol und Identifikationsfigur einer ganzen Teenie-Generation, heißt es in der Pressemitteilung. Wie ein „Boom, Boom, Boom, Boom, Boomerang“ kommt sie jetzt wieder auf die Bühne zurück und wird erstmals am 30. März in der Veltins-Arena auf Schalke die Fans von damals auf eine neue Zeitreise mitnehmen.

Neben Blümchen werden bei 90er Live auch Caught in the Act, Rednex, Oli. P, Jenny Berggren from Ace of Base, 2Unlimited, Fun Factory, Kate Ryan und viele mehr auftreten. Das Konzert auf dem Außengelände der Oberschwabenhalle beginnt um 14 Uhr.