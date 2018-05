Blönried sichert sich die Meisterschaft

Die Fußballerinnen des SC Blönried steigen in die Regionenliga auf. Zwei Spieltage vor dem Saisonende sicherte sich Blönried durch einen ungefährdeten 5:0-Sieg gegen den SV Uttenweiler II die Meisterschaft in der Bezirksliga Donau. Die SGM Fronreute hat in der Regionenliga noch alle Chancen auf den Klassenerhalt.

Bezirksliga Donau: SC Blönried – SV Uttenweiler II 5:0 (2:0) – Tore: 1:0, 5:0 (15., 65.) Ann-Kathrin Scham; 2:0 (41., FE) Tanja Hugger; 3:0 (52.) Jasmin Eisele; 4:0 (60.) Franziska Schwarz – Mit dem Sieg gegen den SV Uttenweiler II hat Blönried die vorzeitige Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionenliga perfekt gemacht. Zunächst kam der Gastgeber nicht gut in die Partie, Uttenweiler war aber zu harmlos, um die Blönrieder in Bedrängnis zu bringen. Nach zwölf Minuten hatte Theresa Badstuber die dicke Möglichkeit zur Führung, scheiterte aber an Torhüterin Corinna Blersch. Knapp drei Minuten später erzielte Ann-Kathrin Scham das 1:0 für Blönried. Diese Führung brachte jedoch nicht die nötige Ruhe ins Spiel, Uttenweiler hatte mit einem Lattentreffer Pech. Kurz vor der Pause wurde Sabrina Gentner im Strafraum gefoult, den Strafstoß verwandelte Tanja Hugger zum 2:0. Nach der Pause machte Jasmin Eisele mit ihrem Treffer nach tollem Steilpass von Nicole Metzler alles klar. In der Folge war Blönried deutlich überlegen, Franziska Schwarz schob den Ball kurz nach ihrer Einwechslung zum 4:0 ein. Scham machte nach 65 Minuten mit ihrem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie. Blönried kann zwei Spieltage vor Schluss mit 44 Punkten und einem Torverhältnis von 71:12 nicht mehr von Platz eins verdrängt werden.

Regionenliga: SC Unterzeil II – SGM Fronreute 0:2 (0:0) – Tore: 1:0 Laura Stocker (47.), 2:0 Lorena Lochmaier (90.) – SGM: Schmidt, Aicher, Ruetz, Lochmaier, Kidritsch, Schneider (70. Recknagel), Nowack, Kupka, M. Stocker, L. Stocker, Sailer (30. Stocker-Heinz) – Einen verdienten Sieg feierte Fronreute in Unterzeil. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erzielte SGM-Torjägerin Laura Stocker den Führungstreffer. Trotz zahlreicher Chancen musste Fronreute bis zum Schlusspfiff auf den erlösenden zweiten Treffer warten. Nach einem Eckball köpfte Lorena Lochmaier das 2:0. Durch diesen Sieg haben die SGM-Spielerinnen nach der völlig verkorksten Vorrunde immer noch die Chance auf den Klassenerhalt.

Kreisliga Donau: SC Blönried II – SV Langenenslingen 1:1(1:1) – Tore: 0:1 (29.) Miriam Reiser; 1:1 (34.) Saskia Fischer – Gegen das junge Team aus Langenenslingen tat sich Blönried sehr schwer. Nach 29 Minuten gelang den Gästen der Führungstreffer. Diese Führung war für Blönried aber ein Weckruf – fünf Minuten später glich Saskia Fischer aus. Nach der Pause vergaben Vanessa Krauth und Saskia Fischer Chancen. In der letzten Viertelstunde hielt SCB-Torhüterin Tabea Heilig den Punkt für Blönried fest.