BIZ bietet am 21. November kostenloses Bewerbertraining

Das Berufsinformationszentrum (Biz) der Agentur für Arbeit Ravensburg bietet am Donnerstag, 21. November, einen kostenlosen Bewerbungsmappencheck an. Laut Pressemitteilung prüfen die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit die Bewerbungsunterlagen und geben hilfreiche Tipps zur inhaltlichen und optischen Gestaltung.

Eine gute Bewerbungsmappe sei der erste Schritt zum neuen Job und der erste Eindruck wichtig. Eine ansprechende, fehlerfreie und aussagekräftige Bewerbung vermittele dem zukünftigen Arbeitgeber ein gutes Bild des Bewerbers, heißt es in der Ankündigung über das Angebot. Dieses richtet sich an Arbeitnehmer, die sich beruflich verändern wollen und unsicher sind, ob die Bewerbungsunterlagen den aktuellen Anforderungen entsprechen. Interessenten brauchen lediglich die fertige Bewerbung in ausgedruckter Form sowie auf einem USB-Stick mitzubringen. Änderungen können anschließend direkt an den Bewerbungs-PCs im BIZ vorgenommen werden.

Der Bewerbungsmappencheck ist ein regelmäßiges Angebot der Agentur für Arbeit und findet monatlich statt. Der jeweils nächste Termin kann telefonisch unter 0751 / 805222 oder direkt im BIZ in Ravensburg, Schützenstraße 69, erfragt werden.