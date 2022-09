Bittere Nachricht für FV-Stürmer Daniel Schachtschneider

Auch die U23 des FV Ravensburg hat am Wochenende ein Heimspiel. In der Landesliga empfängt der FV am Sonntag (13 Uhr/cteam-Arena) die TSG Ehingen. Nach der 0:2-Niederlage in der Vorwoche in Mengen wollen die Ravensburger mit einem Sieg an den oberen Tabellenplätzen dranbleiben.