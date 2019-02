Bissiger Humor, der trifft

Ecco Meineke ist Kabarettist und Sänger. Er ist Jazzer, macht Soul und hat sein neuestes Album „Blattgold“ mit Chansons herausgebracht. Ecco Meineke, könnte man meinen, ist Multitasking und das seit den späten 1970er-Jahren in München vielbeachtet und erfolgreich. Am Samstagabend ließ er sich in der Zehntscheuer über das Thema „Essen“ aus. Schließlich muss das jeder Mensch. Bloß wie, ist die Frage.

Selber kochen – nein, das kommt für ihn nicht infrage. Weiter als die Basics aus Äpfeln, Bananen und Karotten reicht es nicht. Supermärkte sind ihm ein Greul. Dann doch lieber gleich zu McDonald’s. Da bittet einen unverschämter Weise niemand zu Tisch und auch samstags würde dort nicht gesabbat. Meinekes Humor ist schwarz bis zynisch. Bei ihm bleibt nichts an der Oberfläche. Schenkelklopfer sind tabu. Ob einem schon aufgefallen ist, dass das gelbe „M“ jetzt vor grünem Hintergrund prangt. Nicht mehr vor rotem, wandte er sich an seine Zuhörer. Ehrlich gesagt, nein. Also demnächst genauer hinschauen. Die Mitarbeiter dort schmeckten alle gleich. Will heißen, sie sind biegsam und angepasst. Denn „Betriebsrat – wo käme man da hin.“ Meineke zieht nicht einfach vom Leder. Da bleibt dieses Gefühl eines Ausgebremst seins zugunsten wohl durchdachten Pointen, die mehr oder weniger gut zünden.

Fundierte Anspielungen

„Ernährungskabarett“ nannte er das am Abend, für den ihn die Zehntscheuer auf einer seitlichen, intimeren Bühne platzierte. Im Gepäck hatte er gleich alle Bewohner seines Hauses. Von der Wohngemeinschaft, der unnachgiebigen Veganerin Petra, Public Relations-Frau Natascha mitsamt Plattform für innovative Lösungen, Achmed und sein „Hurensohn“, den stark rechtslastigen Herrn Dimmler bis hin zum 90-jährigen Robert Gehlenreich. Meineke ist auch und vor allem ein politisch Versierter und so steckt hinter fast jedem eine fundierte Anspielung.

Den Tattergreis Gehlenreich mimt er mit bedrohlich knirschendem Gebiss, wenn dieser vom „Alten Fritz“ und dessen Kartoffelerlass erzählt. „Das hat zu schmecken!“, hieß es einst. Und Meineke: „Das ist dasselbe wie mit der Ehe.“ Von Zeit zu Zeit glaubt man auf dem Schlauch zu stehen und muss die eigene Unkenntnis einräumen. Auch, wenn einem manches als schon x-mal durchgekaut erscheint. Wie das Essen und all das, was ungesund ist.

Selbst habe Meineke das Gefühl, essen hält auf. Ob alleine oder mit anderen, ob schweigend oder plappernd. Der jüngste Bericht über das Ernährungsverhalten gebe darüber Auskunft, dass von fünf Deutschen nur zwei Lust haben, jeden Tag selber zu kochen. Und das, wo Koch-Shows zum Allrounder geworden sind. Meineke nimmt sich den ehemaligen Ernährungsministier Christian Schmidt und dessen unsäglichem Fauxpas in Brüssel zum Thema Glyphosat vor und den Dauerbrenner Zucker. Schlager wie „Lollypop“, „Candyman“ oder „Sweet Dreams“ interpretierte er. Lustvoll, witzig und hintersinnig.

So ruhig und gelassen Ecco Meineke bisweilen wirken mag. Er kann ganz anders, wenn Petra ihn am Container mit der Pizzaschachtel erwischt. Da brüllt er sich halb die Lunge aus dem Hals wegen ein paar Salamischeiben. Höhepunkte dieses Abends waren sein Date mit Vanessa im Backshop einer Aral-Tankstelle („Wir hatten so eine Art Aral-Verkehr“) und sein „Internet der Dinge“ mit ihm als notorisch brausenden Wasserkocher.

Meineke liebt die Bloßstellung

Nicht nur kochen ist ihm zuwider. Schon das Einkaufen von Hartkäse („Was ist das überhaupt?“) und Zitronengras endet in einer Verzweiflungstat. „Ich hab nen Thermomix zu Haus“ röhrt er à la Joe Cocker ins Mikrofon und reißt einen damit fast vom Hocker. Meineke liebt die Satire und die Bloßstellung – ob verkappt oder ganz offensichtlich. Manchmal erliegt man seinem bissigen Humor und manchmal ist er einem weit voraus – grad so wie mit „I koch it my way“.