Bisher kein weiterer Affenpocken-Fall im Kreis Ravensburg

Keine neuen Fälle von Affenpocken sind den Behörden im Kreis Ravensburg am Dienstag gemeldet worden. Am Vortag hatte das Landesgesundheitsministerium von drei neuen Fällen in Baden-Württemberg berichtet, einer davon im Landkreis Ravensburg.

Wie das Landratsamt am Dienstag auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ berichtete, sei derzeit kein weiterer Fall einer Affenpocken-Infektion amtlich gemeldet worden. Der Krankheitsverlauf bei dem bisher einzigen betroffenen Patienten sei milde, eine stationäre Behandlung derzeit nicht nötig.

Patient befindet sich in häuslicher Isolation

Der Patient befinde sich aber in häuslicher Isolation. Diese werde von den zuständigen Behörden überwacht, hieß es.

Kurz vor Pfingsten hatte das Robert-Koch-Institut 65 übermittelte Affenpocken-Fälle aus neun Bundesländern gemeldet. Am Montag erhöhte sich diese Zahl auf 80. In Baden-Württemberg kamen drei neu registrierte Infektionen in den Kreisen Alb-Donau, Freiburg und Ravensburg hinzu.

Gefährdung wird als gering eingeschätzt

Nach Aussage des Robert-Koch-Instituts sind Affenpocken „eine seltene, vermutlich vor allem von Nagetieren auf den Menschen übertragene Viruserkrankung. Übertragungen von Mensch zu Mensch sind nach aktuellen Erkenntnissen selten, aber möglich, vor allem bei engem Kontakt.“ Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in der Bundesrepublik werde derzeit als gering eingeschätzt. Die bisher bekannt gewordenen Fälle verliefen milde.

Als Symptome gelten Fieber, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen, geschwollene Lymphknoten sowie ein Ausschlag, der oft im Genitalbereich oder im Gesicht beginnt und sich dann ausbreitet.